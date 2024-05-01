أوبر توقف عملياتها في باكستان.. ما هو مصير كريم

قالت شركة أوبر إنها أوقفت عملياتها في باكستان، دخلت شركة أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، باكستان في مارس 2016. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه تطبيق نقل الركاب منافسة قوية من تطبيقات سيارات الأجرة الباكستانية المحلية.

ووفقا لوكالة الأنباء ANI، قالت أوبر إن قرار إغلاق العمليات في باكستان يتماشى مع استراتيجية النمو العالمية لشركة أوبر ويركز على الأسواق التي لدينا فيها فرص للنمو المستدام.



قال المتحدث باسم أوبر: “لقد اتخذنا قرارًا بوقف تشغيل تطبيق Uber في باكستان، إن علامتنا التجارية الفرعية Careem ستستمر في العمل، حيث يقدم تطبيق Careem خدمات نقل الركاب في جميع أنحاء باكستان”.

توقفت أوبر عن العمل في كراتشي وملتان وفيصل أباد وبيشاور وإسلام أباد في عام 2022. وكانت تعمل في هذه المدن الخمس من خلال كريم وتطبيق أوبر في لاهور.



استحوذت أوبر على عمليات كريم في باكستان مقابل 3.1 مليار دولار في عام 2019. وبموجب الصفقة، أصبحت كريم شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها تواصل العمل بشكل مستقل مع علامتها التجارية وخدماتها وتطبيقها المنفصل.



ماذا يعني بالنسبة لمستخدمي أوبر والسائقين في باكستان



وفقًا لمتحدث باسم Uber باكستان، سيتعين على مستخدمي Uber التبديل إلى Careem. سيتمكن المستخدمون الذين لديهم رصيد في حساباتهم من استعادة مبالغهم في الوقت المناسب وسيحصلون على رحلات مجانية على كريم.

وفي الوقت نفسه، يتوفر للسائقين المرتبطين بـ Uber خيار الاشتراك في خدمة Careem Rides.

وقال المتحدث باسم أوبر: "نحن نعمل بشكل وثيق مع فرق Careem Rides لتقليل التأثير على السائقين الذين يستخدمون تطبيق Uber".

ويدعي التقرير أن هذا التطور أدى إلى تآكل المركز المهيمن الذي كانت تتمتع به في السابق كريم وأوبر في باكستان. في الوقت الحالي، يبدو أن الخدمة الأكثر شيوعًا هي In-Ride، والتي تتيح للمستخدمين التفاوض على الأسعار مباشرة مع السائق.

اعتبارًا من الآن، تعمل كريم في 10 مدن في جميع أنحاء باكستان: كراتشي، إسلام أباد، لاهور، بيشاور، ملتان، فيصل أباد، أبوت أباد، جوجرانوالا، سيالكوت وكويتا.