حملات تموينية على المحلات التجارية بمحافظة المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية ، بالتعاون مع الإدارات التموينية ، على الأسواق والمخابز البلدية والسياحي والفينو والمحال التجارية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية ، بإستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط السوق ، وتوفير السلع الغذائية مع الرقابة على المعروض منها، للتأكد من صلاحيتها تزامنا مع قرب الإحتفالات بعيد القيامة ، وعيد شم النسيم وتكثيف الرقابة على المخابز السياحية و الفينو ، للتأكد من الإلتزام بتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء ، بتخفيض أسعار الخبز الحر والعيش الفينو مع مراعاة الأوزان المقررة ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، بحملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية ومخابز الفينو، بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية .

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 21 مخالفة تموينية ، تنوعت ما بين «عدم إعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ حيازة أسماك مملحة بدون فواتير ومجهولة المصدر » ، كما تم التحفظ على ( 400 كيلو أرز ـ 12 كيلو بانيه ـ 10 كيلو كبدة ومفروم ـ 25 كيلو أسماك مملحة ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية عددا من الحملات التفتيشية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضراً منها ، ( 21 محضرا تموينيا للأسواق و10 محاضر للمخابز المخالفة )، كما تابع مركز ومدينة أبوقرقاص حملات الرقابة والمتابعة التموينية ، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي ، على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا ، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا .

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، تمكنت الوحدة المحلية من تنظيم حملة رقابية على مخابز الرغيف السياحى والفينو ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ١٩ محضراً تموينياً للمخابز ، جاءت ما بين ، (نقص وزن - مواصفات - بون صرف وتبديد دقيق)، و ذلك للتأكد من مدى الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة ، بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو ، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة كافة صور الغش التجاري ، وتطبيق العقوبات على المخالفين ، وخلال الحملة تم التشديد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز.