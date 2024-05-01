عمال مصر أيقونة عطاء في الجمهورية الجديدة (شاهد)

قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن عمال المصر هم قوة الدفع الرئيسة في بناء الجمهورية الجديدة وفي تنفيذ كل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في كل ربوع البلاد.

إنشاء صندوق إعانة الطوارق للعمالة غير المنتظمة

وأضاف "كفافي"، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في مجال حماية ودعم العمال، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات، من أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارق للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الاهتمام بتدريبهم المهني بتوفير فرص عمل جديد لهم، ورفع مستوى أجورهم".

مايو يوم للاحتفال بعطاء العمال

إلى ذلك، أكد الإعلامية جومانا ماهر، أن 1 مايو هو يوم للاحتفال بعطاء العمال في كل مجالات العمل، مشددةً على أن الدولة المصرية اهتمت الدولة بشكل غير مسبوق بالعمال وتوفير الدعم اللازم لهم سواء من خلال سن التشريعات أو مبادرات تكفل لهم حياة كريمة، وذلك خلال السنوات العشرة الماضية.

وعتاد العاملون على اعتبار يوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.