وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد

خلال فعاليات الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي

قالت وزارة العمل، إن وفد "عمل مصر"، الذى يشارك فى فعاليات الدورة 50 من مؤتمر العمل العربى، التى تواصل أعمالها اليوم، حيث تضمنت الفعاليات، عددًا من اللجان الفنية منها لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التى استعرضت خلال أعمالها تقرير لجنة الخبراء القانونيين الذى يسهم فى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، والنهوض بمعايير العمل العربية، وكذلك لجنة حول أسواق العمل المنتجة والمستدامة، حيث استعرض ممثلو الوفد فى اللجنة أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التدريب المهني، والتعاون القطاع الخاص من خلال مشروع مهنى 2030، الذى يهدف إلى تدريب الشباب وإثقالهم بالمهارات، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة، التى تعمل عليه الوزارة من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى العمل، كما جرى التأكيد على ضرورة دعم منظمة العمل العربية لإعداد دراسات ترصد احتياجات سوق العمل العربي لتحقيق التكامل على المستوى العربي.

جاء ذلك خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي.

أكدت الوزارة، أنه جرى خلال الفعاليات الإشارة إلى ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة الموارد البشرية وسلامة المنشآت، وأخرى حول إصدار أداة معيارية حول أنماط العمل المختلفة، والتى صدر عنها اتفاقية جديدة وهى الاتفاقية رقم 20 بشأن أنماط العمل المختلفة، وكذلك التوصية رقم 10 بشأن أنماط العمل الجديدة، التى تهدف إلى ضمان حقوق العمال فى أشكال العمل الجديدة غير التقليدية، كما عملت اللجنة على تعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهنى لتصبح الاتفاقية رقم 21 بشأن التوجيه والتدريب المهني بعد تعديل بعض البنود، واستحداث البعض، كما تضمنت فعاليات اليوم أعمال اللجنة الخاصة بشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية، التى تضمنت دعوة الدول العربية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع العمل في المنصات الرقمية وضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين في تلك المنصات، وكذلك العمل على تحديث السياسات لمعالجة شروط وظروف العمل في منصات العمل الرقمية وربط العمل في المنصات بحزمة القوانين الخاصة بكل قطاع من قطاعات العمل.

يذكر أنه يرأس وفد عمل مصر د. رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وعضوية د.هلال مأمون، مدير عام المنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني لوزير العمل، وبحضور :د.أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية، والمستشار شريف عيسى، نائب السفير، وعمرو رضا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق، كما يشارك محمد طلعت عن اتحاد الغرف التجارية، ومحمد جبران عن وفد العمال.

ويشار هنا إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والسيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلبيرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركًا ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.