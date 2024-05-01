في عيد العمال.. المشروعات القومية تُبنى بسواعد مصرية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا عن أهمية المشروعات القومية في حياة العمال.

عمال مصر

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بعمال مصر، وهو من عكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهوريوة الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العمالة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن على مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة.

توفير الملايين من فرص العمل

وأضاف التقرير أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل روع مصر، ساهمت في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع، ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية بخفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، مع الحرص على تحسين أجور العمال والمواظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 ألف جنية للعاملين بالقطاع العام.

وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز في دعم هذا الملف دعماً كبيراً بأصداره العديد من القرارات أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارق للعمالة غير المنتظمة، وتحويل حسابات مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

جدير بالذكر أن أعتاد العاملون على اعتبار يوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.