وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفير إسبانيا سُبل إنهاء إجراءات سفر لاعبي المشروعات القومية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، البارو إيرانثو جوتييريث، سفير اسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، لبحث سُبل إنهاء إجراءات سفر لاعبي المشروعات القومية التابعة للوزارة.

حضر اللقاء القنصل أوغستين أونا، و تيو ديامانتبولوس، مديرة البرامج في مكتب التعاون الإسباني، عمرو مهنا الرئيس التنفيذي للمشروع القومي للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف يجبيت"، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

استهل وزير الشباب والرياضة اللقاء، بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية على كافة الأصعدة والمستويات، لاسيما قطاعي الشباب والرياضة، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للشباب المصري علي المستويين الشبابي والرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة علي اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل علي رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيرا بالمشروعات التي تهتم بالمواهب في كرة القدم ومنها "كابيتانو مصر، ستارز أوف ايجبت، show case"، والعمل علي رعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواه للمنتخبات المصرية.

أشار وزير الرياضة إلى أن الخبراء الأجانب القائمين علي المشروعات هم من اختاروا السوق الإسباني كونه من الأسواق المتميزه في كرة القدم، ولديها أكبر المدارس والأكاديميات المتقدمة في كرة القدم، والتقارب الكبير بين الثقافتين، متمنياً الاستفادة من التجربه الإسبانية من خلال ترشيح عدد من أكبر المدربين الاسبان لعقد مجموعة من الدورات التدريبية للمديرين الفنيين بالدوريات المصرية ومدربي المنتخبات القومية.

ونوه "صبحي" إلى أن الوزارة بجانب دورها في الكشف عن اللاعبين الموهوبين تسعي إلى تسويقهم لتوسيع شبكه التسويق الدولية، واتاحة العديد من الفرص للاعبين أعضاء المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين.

واثني وزير الشباب والرياضة في ختام حديثه علي التعاون القائم بين الوزارة و الوكالة الإسبانية للتنمية في مبادرة "كن رائد اعمال مبدع "، متمنياً المزيد من التعاون في المشروعات التي تهتم بريادة الأعمال لخدمة الشباب المصري في هذا المجال الهام.

ومن جانبه، قدم البارو إيرانثو جوتييريث، سفير اسبانيا بالقاهرة، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متمنياً العمل علي تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين كلا البلدين، معرباً عن سعيه للعمل قدماً نحو تعزيز وتطوير تلك العلاقات.



