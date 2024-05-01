بـ 22 مليون جنيه.. التصدي لجرائم ترويج العملات في السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لاومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبيةالمختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

في سياق آخر، قررت جهات لتحقيق، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الدقهلية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد نجح فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.



النصب والاحتيال على المواطنين

تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جهة اخرى تجرى النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعه فى واقعة قيام طالب بطعن زميلة عدة طعنات متفرقة بجسده اثر حدوث مشادة بينهما لعقابة لعدم تمكينة من الغش اثناء اداء الامتحان صباح اليوم ، تبين ان المتهم قرر ان ينتقم من زميلة عقب خروجهم من اداء الامتحان وانتظره فور خروجه من اللجنة وقام بالتعدى عليه بالضرب واخرج من طيات ملابسه الة حادة ووجه له عدة طعنات متفرقة بجسده وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بقيام طالب بطعن زميلة عقب خروجهم من الامتحان .

انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة بالفحص والمعاينة تبين ان قيام طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بطعن زميله بآلة حادة عقب انتهاء امتحان النقل.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

وأرجعت الإدارة التعليمية سبب الحادث، لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش،أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله لعدم مساعدته وتمكينه من الغش واعتدي عليه عقب خروجهما من اللجنة.



