ضبط 1325 قضية داخل القطارات ومترو الأنفاق

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1325) قضية متنوعة.

في سياق آخر، قررت جهات لتحقيق، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الدقهلية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد نجح فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.



النصب والاحتيال على المواطنين

تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى تجرى النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعه فى واقعة قيام طالب بطعن زميلة عدة طعنات متفرقة بجسده اثر حدوث مشادة بينهما لعقابة لعدم تمكينة من الغش اثناء اداء الامتحان صباح اليوم، تبين أن المتهم قرر ان ينتقم من زميلة عقب خروجهم من اداء الامتحان وانتظره فور خروجه من اللجنة وقام بالتعدى عليه بالضرب وأخرج من طيات ملابسه آلة حادة ووجه له عدة طعنات متفرقة بجسده وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا.

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بقيام طالب بطعن زميلة عقب خروجهم من الامتحان.

انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة بالفحص والمعاينة تبين ان قيام طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بطعن زميله بآلة حادة عقب انتهاء امتحان النقل.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.

وأرجعت الإدارة التعليمية سبب الحادث، لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش،أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله لعدم مساعدته وتمكينه من الغش واعتدي عليه عقب خروجهما من اللجنة.