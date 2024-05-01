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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية تضرب البلاد.. تعرف عليها

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط الرياح على أغلب الانحاء.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تُحذر من انخفاض درجات الحرارة

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الأرصاد الجوية تحذر من نزول البحر في شم النسيم.. ارتفاع أمواج

طقس حار نهارًا 
وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الإثنين المقبل" بالتزامن مع شم النسيم"، على ان تكون حالة البحرين معتدلة مع ارتفاع الامواج 1.5 متر إلى 2 متر مع اتجاه للرياح شمالية غربية.

سقوط أمطار رعدية 
وقد شهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية سقوط للأمطار الرعدية على جنوب سيناء خلال فترات النهار وتكون متفاوتة الشدة وتصل إلى حد السيول على مرتفعات سيناء، مع استمرار للسحب الرعدية على مناطق مختلفة.

سمات فصل الربيع 
ويشهد فصل الربيع أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر
كما تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا. 
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد، وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

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