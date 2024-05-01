الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت لحم صباح اليوم

استمرارًا للانتهاكات الصهيونية

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي انتهاكاتها في حق الفلسطينيين والأطفال منهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، طفلا وشابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من "علي جمعة صدوق" (16عاما)، و"آدم أيمن مزهر" (18عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في مخيم الدهيشة.

وقالت المصادر، إن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، شابا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت منازل تعود لعائلة أبو علاء داهوك، واعتقلت الشاب اسماعيل عماد داهوك، وحطمت مركبة تعود للعائلة.

فيما استشهد عدد من المواطنين فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن عدة شهداء ارتقوا، بينما أصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلا في شارع الجلاء.

وأوضحت المصادر أن عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل لا زالت مستمرة.

وعلى صعيد أخر أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة كان (11) الرسمية الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، أن 54% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد صفقة تتضمن إطلاق سراح 30 أسيرا من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة، مُقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا.

وأظهر الاستطلاع أن 53% يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي لتحرير الأسرى من قبضة المقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن 47% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف كامل للحرب وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.