خطوات الاستعلام عن معاشات مايو.. تُصرف اليوم

معاشات شهر مايو.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك"جوجل"، عن خطوات صرف معاشات شهر مايو الجاري وذلك بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم الأربعاء بالزيادة الجديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن معاش شهر مايو الجاري في سطور:

خطوات الاستعلام عن معاش مايو

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية

كتابة الاسم

كتابة كلمة المرور

الاستعلام عن قيمة المعاش

إدخال البيانات المطلوبة

أماكن صرف المعاش

ماكينات الصرف الالي

فروع بنك ناصر

مكاتب البريد

المحافظ الالكترونية

منافذ فوري وكارت ميزة

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو اليوم الأربعاء بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل