عاجل
الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت لحم صباح اليوم شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا لدعمها فلسطين حار نهارًا.. تعرف على درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو.. تُصرف اليوم

معاشات مايو
معاشات مايو

معاشات شهر مايو.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك"جوجل"، عن خطوات صرف معاشات شهر مايو الجاري وذلك بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم الأربعاء بالزيادة الجديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

txt

معاش ضمان لأسرة رشا

txt

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن معاش شهر مايو الجاري في سطور:

خطوات الاستعلام عن معاش مايو 
الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية
كتابة الاسم
كتابة كلمة المرور
الاستعلام عن قيمة المعاش
إدخال البيانات المطلوبة
أماكن صرف المعاش
ماكينات الصرف الالي
فروع بنك ناصر
مكاتب البريد 
المحافظ الالكترونية
منافذ فوري وكارت ميزة
وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو اليوم الأربعاء بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل

مواد متعلقة

التضامن والنيابة العامة تنظمان دورة تدريبية في أعمال الضبطية القضائية لموظفي الوزارة

القباج تستعرض تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة بـ30 جامعة حكومية وخاصة

معاش ضمان لأسرة رشا

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التضامن الاجتماعي من 19 إلى 25 إبريل 2024

قومي الطفولة والأمومة يتعاون مع «التضامن والتعليم» لرفع كفاءة المدارس  بشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية

وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يشهدان اصطفاف المراكب الشراعية لاستعراض شعارات برنامج «وعي»
الجريدة الورقية