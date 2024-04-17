رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك بهدف صرف المعاش، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



ويعد برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقديـة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعي.

معايير القبول بالبرنامج

إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة

عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة:

يمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg/

إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة

الضغط على برنامج معاش تكافل وكرامة

كتابة الاسم الرباعي

إدخال رقم الهاتف للمستفيد

الضغط على الاستعلام لتظهر جميع البيانات

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة:

بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري

الاوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى.

- صورة قسيمة الطلاق للسيدة المطلقة.

- فى حالة المرض لابد من وجود تقرير طبي.

- صور شهادات ميلاد الأبناء واثبات قيد من المدارس

- صورة المستند الدال على حالة الأرملة “شهادة وفاة الزوج”