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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لطلاب الثانوية العامة.. خطوات الحصول على رقم الجلوس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على رقم الجلوس، استعدادًا للدخول للامتحانات المقرر لها يوم 10 يونيو المقبل.

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وزارة التربية والتعليم 
وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة لمعرفة اللجان الخاصة به والذي سيتم تفعليه خلال الايام القليلة المقبلة.

امتحانات الثانوية العامة  
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تبدأ هذا العام يوم الإثنين 10 يونيو 2024، في المواد التي لا تضاف إلى المجموع وهما مادتي "التربية الوطنية والتربية الدينية"، مع مراعاة الفوارق الزمنية بين المواد الدراسة في جدول الامتحانات 2024، ليتمكن الطالب من مراجعة المواد المتبقية له.

خطوات الحصول على رقم الجلوس للثانوية العامة 
ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على رقم الجلوس من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط https://moe.gov.eg//
اختيار أيقونة الثانوية العامة
تحديد الشعبة الدراسية للطالب سواء علمي أو أدبي
كتابة بيانات الطالب الخاصة به 
تسجيل الكود الخاص بالطالب
الضغط على كلمة استعلام
تظهر على الشاشة أمام الطالب رقم الجلوس الخاص به ولجنته الامتحانية

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