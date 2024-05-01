شباب القليوبية تعقد دورة للتنمية السياسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، برنامج "دورة التنمية السياسية للشباب" من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بحضور الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية و١٠٠عضو ببرلمان الشباب بإدارات " طوخ ، القناطر ، قليوب ".

دورة التنمية السياسية للشباب..

حاور البرنامج اليوم الدكتور محمد حجازى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،تحدث عن انواع الحريات الأربعه وهى حرية الكلام والتعبير وحريه الفاقه والتحرر من الخوف" ومن اهمهم حرية الرأي وحرية التعبير والحق في التنميه والمساواة حيث ظهر لفظ التنمية عام ١٩٤١ وفي عام ١٩٧١ ظهر لفظ التنمية السياسية بمعني التحديث وهي الانتقال من مرحلة التحول الديمقراطي الي مرحلة البناء الديمقراطي .

كما تناول مراحل التحول الديمقراطي وأن التحول الديمقراطي يتركز علي:التأكيد علي أن السيادة للشعب وحده طبقا للمادة رقم(٤)في الدستور السيادة للشعب وحده يحمي بلده ويصونها بنفسه والشعب هو مصدر كل السلطات، توسيع نطاق المشاركة السياسية طبقا للمادة(٨٧) المشاركه في الحياة السياسية واجب وطني

و أشار الى عدة نقاط وهى عدد مقاعد مجلس النواب المصري الحالي ٥٩٦ مقعد يمثل الشباب من ٢٥ الي ٤٥ سنة ثلث المقاعد والمرأة ١٦٢ مقعد وذوي الاحتياجات ٨ مقاعد وعدد مقاعد الشيوخ ٣٠٠ مقعد المرأه تمثل ١٠% من المقاعد

وتحدث عن البناء الديمقراطي وأنه يتركز على وجود دستور وسيادة القانون، التعدديه السياسية والحزبية الحقيقة، الفصل التام بين السلطتين(التشريعية يمثلها مجلس النواب والسلطة التنفيذيه موزعه علي ثلاثه افراد.

وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية..

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية طبقا لأستراتيجة وزراة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتنفيذ تلك البرامج التوعوية التثقيفية والسياسية لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات الجمهورية الجديدة، وتعليم الشباب أهمية المشاركة السياسية فى مجتمعهم ، والتغيرات التي تحدث في العالم وكيفية مواجهتها ، وبناء الوعى السياسى للشباب وزيادة معرفتهم بالشئون السياسية الداخلية والقدرة العملية على تحليلها بما يزيد من مشاركتهم فى بناء المستقبل

تأتى فعاليات البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ،ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، ورندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب .