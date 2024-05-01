دينا الشربيني تنهي جدل هوية حبيبها الجديد (فيديو)

حسمت الفنانة دينا الشربيني الجدل بشأن هوية حبيبها الجديد، قائلة: "أسمه حسين، ومصري، ويعمل في مجال البيزنس".



وأضافت دينا الشربيني خلال لقائها مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”، قائلة : كان بينا أصدقاء مشتركين وكنا نعرف بعض نتقابل وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط "

وعن أهم أعجبها في حبيبها الجديد، قالت دينا الشربيني: "محترم وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجه كمشاعر ودعم دون أن يظهر في الصورة دائما بيبقى عينه عليا من بعيد "

أبعد مايكون عن الأضواء



وعن عدم ظهوره معها ، قالت دينا الشربيني: " أبعد مايكون عن الأضواء إحنا شبه بعض في حاجات كتيرة بس، و مش بيحب الاضواء ودي الحاجة اللي عكس بعض فيها ،جايز في البداية كان مخضوض ومش فاهم لكن دلوقتي فهم "



وتابعت دينا الشربيني، قائلاً:" مش بتابع الشائعات ودائما بدخل اشوفها بعد مالحكاية تخلص، لأني فيه فريق عمل ماسك السوشيال ميديا بتاعي ماعنديش باسورد بتاع فيس بوك، ولا تويتر فيه حد ماسكهم وأنا بحب فقط إنستجرام وتيك توك "

وأردفت دينا الشربيني :" نقطة مهمة في حياتي أن بابا شافه ووافق عليه وكنت مبسوطة انه قابل أبويا علشان يفهم أبويا ده كان راجل عامل إزاي بالنسبة لي "



وعن أهم مايعجبها في الرجل قالت دينا الشربيني : " الحنية وأن يكون بيتقي ربنا في أهله وده معناه أنه لو أتقى ربنا في أهله هيتقي ربنا فيا أتوماتك ،الناس الكويسة مع أهلها سواء الرجل أو الست بحطهم على راسي وبضايق أوي لما بلاقي حد مش كويس مع أهله أو مش على طول معاهم ولا بيسأل عليهم ، لأني بشوف أن الاهل أولوية "