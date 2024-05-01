فعاليات زراعة شجر مثمر بمدينة العبور الجديدة

التقى المهندس أحمد جبر اسماعيل رئيس جهازمدينة العبور الجديدة، بشباب مبادرة “ شجرها ” بمنطقة سكن مصر الذي يضم 130عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، وأنه ليست أول فاعلية لزراعة الشجر المثمر بالمدينة بالتعاون مع إدارة الزراعة بجهاز العبور الجديدة "زراعة 500 شجرة مثمرة بي سكن مصر مسلسل ( أ ) بالإضافة إلى زراعة 500 شجرة مثمرة في حي المجد زون ( A).

فاعليات زراعة شجر مثمر في مدارس العبور الجديدة..

كما اشاد “ رئيس جهازمدينة العبور الجديدة “ اثناء الزيارة الميدانية بفاعلية زراعة الشجر المثمر (ليمون وبرتقال) في مسلسل (ب) بمنطقة سكن مصر، ورحب بالسادة المتطوعين وأعضاء مبادرة ” شجرها ”.

ووجه بتقديم كافة التسهيلات على أن يتم تشجير مدينة العبور الجديدة بالكامل بأشجار مثمرة على مراحل ضمن حملة (كُل من الشارع) التي أطلقتها مبادرة شجرها في 17 ابريل 2024م، بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها.

وكذلك استمرار دعم جهاز العبور الجديدة للمشاركات المجتمعية ونشر الإيجابيات والثقافة الهادفة لتطوير وتنمية المجتمع، مثل ثقافة زراعة الشجر المثمر.

ويأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر تعظيماً لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ في إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة العاجلة، وما اتخذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير “زراعة 100 مليون شجرة”، فإن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي يوليو 2022- يونيو 2023، وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.