زراعة القليوبية تعلن حصاد 22 ألف فدان قمح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون القليوبية، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 34 الف و630 طن من القمح، وأشارت المديرية في بيان لها أن عمليات التوريد تتم طوال اليوم بشكل منتظم حتى انتهاء موسم الحصاد.

وقال المهندس رجب شحات وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن بلغ 22000 فدان قمح واتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصوامع بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

وفي سياق أخر - تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مواقع استلام محصول القمح بصوامع عرب العليقات بالخانكة، واشار المحافظ أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين .

وأن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، وأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم