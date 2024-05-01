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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بازوكا: الإسماعيلي يستطيع الفوز على الأهلي

مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي

أكد سيد بازوكا نجم فريق الإسماعيلي السابق أن مباراة فريق الإسماعيلي أمام فريق الأهلي قمة ذات طابع خاص بغض النظر عن ترتيب الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال سيد بازوكا نجم فريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الإسماعيلي يستطيع الفوز على الأهلي قبل مباراة الغد وايهاب جلال يعرف كيف يدير هذه المباريات المصيرية أمام الأهلي والزمالك ".

وتابع بازوكا: "الإسماعيلي في وضع صعب منذ عدة مواسم ويحتاج إلى استعادة الانتصارات مرة أخرى هذا الموسم وتحسين وضعه بجدول الدوري".

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