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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان السيد: الإسماعيلي ليس في أفضل حالاته قبل مباراة الأهلي

مباراة الأهلي والاسماعيلي
مباراة الأهلي والاسماعيلي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ليس في أفضل حالاته الفنية قبل مباراة الأهلي غداً الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"فريق الأهلي فقد العديد من النقاط في الدوري بالمباريات الأخيرة  وكولر سيبدأ مباراة الإسماعيلي بالقوام الأساسي في مباراة الفريقين غداً في ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع رمضان السيد: " أتحفظ على مشاركة عمر كمال في مركز الظهير الأيسر مع فريق الأهلي في المباريات المقبلة ".

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