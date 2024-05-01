9 أسباب صحية غير متوقعة وراء انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم من أكثر الاضطرابات الشائعة، لكنه في الوقت ذاته يُعَد من أخطرها، حيث يتوقف التنفس ويعود بشكل متكرر أثناء فترة النوم، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلب جايد"، إن فهم العوامل التي قد تزيد من أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم يعتبر أمرًا حيويًا للحد من تأثيره على الصحة، لذا نستعرض أبرزها فيما يلي:

1- السمنة

يُعاني نسبة مرتفعة من الأشخاص الذين يُعانون من السمنة من هذا الاضطراب، وبالأخص زيادة الوزن، حول الرقبة، التي تزيد من خطر انسداد مجرى الهواء أثناء النوم.

2- استخدام المهدئات والأدوية

مثل الحبوب المنومة وبعض أنواع مضادات الاكتئاب، فهي من العوامل التي تسهم في انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث تؤدي إلى استرخاء العضلات التي تسيطر على المسالك الهوائية وزيادة خطر الانسداد.

3- التدخين

يزيد من الالتهاب واحتباس السوائل في مجرى الهواء، كما تؤثر المهيجات الموجودة في الدخان على بطانة الحلق والرئتين، مما يزيد من صعوبة التنفس أثناء النوم.

4- وضعية النوم

قد يسبب النوم على الظهر (الاستلقاء) استراحة اللسان والحنك الرخو على الجزء الخلفي من الحلق، مما يؤدي إلى سد مجرى الهواء وزيادة أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم.

5- احتقان الأنف

أي حالة تسبب احتقان الأنف، مثل الحساسية أو مشاكل الجيوب الأنفية، يمكن أن تضعف القدرة على التنفس بشكل صحيح في الليل، مما يزيد من احتمالية حدوث انقطاع التنفس.

6- اضطرابات الغدد الصماء

تؤثر حالات مثل قصور الغدة الدرقية على انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى استرخاء عضلات مجرى الهواء.

7- التاريخ العائلي

تلعب الوراثة دورًا في انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يمكن للسمات الوراثية أن تؤثر على تطور وشدة هذا الاضطراب، مما يجعل إدارته أكثر صعوبة.

8- العمر

مع التقدم في السن، حيث تنخفض قوة العضلات وتزداد خطورة تراكم الدهون حول منطقة الرقبة.

9- الجنس

الرجال بشكل عام أكثر عرضة للمعاناة من انقطاع التنفس أثناء النوم من النساء.