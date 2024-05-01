محمد شبانة يعلق على اختيارات قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مباراة الأهلي والإسماعيلي دائما تمتاز بالندية والإثارة، والفريق الأحمر يسعى لتحقيق الفوز والعودة للانتصارات المحلية بعد فقدان العديد من النقاط.

وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي يحمل على عاتقه أهمية تحقيق المكسب من أجل العودة لصدارة الدوري الموسم الجاري".

وأضاف: "كولر قام باستبعاد بعض اللاعبين من قائمة الفريق بينهم محمد الشناوي بسبب معاناته باجهاد في السمانة، رغم أن اللاعب قام بنشر صورة عبر انستجرام وهو يتدرب بقوة، فكيف سيظهر الاجهاد في الأشعة التي تردد أنه قام بإجرائها".

وواصل: "المدرب السويسري أيضا قام باستبعاد أفشة، وتم ضم حسين الشحات والسولية للقائمة، بالإضافة لخروج كريم نيدفيد والدبيس وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر رغم أن الأخير كان دائمًا موجودًا مع كولر في المباريات".

وواصل: "عودة مروان عطية تمنح الأهلي قوة كبيرة بكل تأكيد، وأعتقد أن الزنفلي سينتهي علاقته مع الأهلي في ختام الموسم بعد نهاية الإعارة".