الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

من داخل النعش.. صورة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وإمام جمعة تبريز

بوابة الوفد الإلكترونية

ظهرت صورة متداولة، لجثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الكفن داخل النعش قبل مراسم تشييع جنازته في تبريز، وصورة أخرى لإمام جمعة مدينة تبريز سيد محمد علي آل هاشم، كان ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني .

 

وبدأت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم، ما أسفر عن مصرع كل ركابها، وتستمر المراسم لأيام وتمر بمدن إيرانية من تبريز إلى قُم وبيرجند وطهران، وصولاً إلى مشهد حيث الدفن.

الرئيس الإيراني 
إمام جمعة تبريز

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