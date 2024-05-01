ميدو: ما يحدث في الكرة المصرية "كلام بلدي"

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طريقة إدارة الكرة المصرية في الفترة الحالية.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا سعداء بتكوين رابطة الأندية المصرية، ولكن حتى يومنا هذا رابطة الأندية تقوم بأدوار أخرى غير دورها الرئيسي، وهو الحفاظ على حقوق الأندية المصرية".

وأضاف: "كان هناك اجتماع بين رابطة الأندية ورؤساء الأندية لمناقشة بعض الأمور، إلا أنه تمت إدارة هذا الاجتماع بشكل خاطئ، وهذا كان واضحًا في الأنباء التي خرجت بعد ذلك".

وتابع: "ما يحدث في الكرة المصرية كلام بلدي، فكل نادي له حقوق، ورابطة الأندية عليها أن تجلب له حقوقه، ولكن البعض من أجل مصالحه الشخصية والحفاظ على منصبه يقوم بالتخلي عن حقوق ناديه".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "رابطة الأندية الموسم الماضي كان بها عضو هو أيضًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا خاطئ، وبه تضارب مصالح، وأطالب رابطة الأندية بعقد اجتماع لتسويق المسابقة بشكل أفضل".

