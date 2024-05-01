ميدو لرابطة الأندية: ركزوا على تطور الكرة المصرية

حرص أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على توجيه رسالة إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك في إنجلترا يرون من العدالة أن ينفق كل نادي 5 أضعاف ما يحصل عليه أقل فريق من عوائد مالية".

وأضاف: "أندية الدوري الإنجليزي تريد تقليل الفوارق الفنية بين الأندية، وأن تتمكن الأندية الصغيرة من ضم لاعبين بجودة جيدة".

وتابع: "رابطة الأندية الإنجليزية اجتمعت 6 مرات هذا الموسم، لذا أقول لرابطة الأندية المصرية لا تنشغلوا بأمور ليست من اختصاص عملكم، وركزوا فقط على تطوير الكرة المصرية، وكيفية تقليل الفوارق المادية والفنية".

وأكمل: "رابطة الأندية غصبًا عنها يُسند لها أدوار تجعلها تنشغل عن القيام بعملها الرئيسي، وعملها الرئيسي هو التركيز على ما يحتاجه أندية الدوري الممتاز، أريد أن يفكر المسئولون بدورهم الرئيسي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الدور الرئيسي لرابطة الأندية هو التفكير في حقوق الأندية، وكيفية توزيع حقوق البث بعدالة بين الأندية.. رابطة الأندية دورها أن تجلب حقوق الأندية من اتحاد الكرة".