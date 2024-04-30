اتحاد الكرة يُحدد موعد قرعة دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر بمشاركة أندية القسم الثانى

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بنظامها المعتاد بين أندية القسم الثانى ب التى وصلت لهذا الدور وأندية الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تقام القرعة الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية.

وقرر عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، إقامة مباريات دور الـ32 خلال شهر مايو المقبل حتى يتم الإنتهاء من هذا الدور في ظل ضغط المباريات الكبير التي يحاط بالمسابقة سواء في الدورى الممتاز ، أو دورى المحترفين ، أو الدورة الرباعية التي لم يتم تحديد مواعيدها حتى الآن .

ويشارك في قرعة الدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، أندية الدوري الممتاز، بالإضافة إلى 14 فريقًا من دوري المحترفين ودوري القسم الثاني ب، وهم بروكسي، الألومنيوم، أبوقير للأسمدة، لافيينا، بورفؤاد، بترول أسيوط، جمهورية شبين، مكادي، النصر، الواسطى، بتروجت، القناة، الترسانة، والنجوم .