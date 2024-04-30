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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رابطةُ العالم الإسلامي تؤكد دعمها كافَّةَ الجهود الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

رابطة العالم الاسلامي
رابطة العالم الاسلامي

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها لما ورد في بيان الرياض من دعوة للعمل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.


وأكدت الرابطة دعمها لما تمخض عنه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، مع وزراء خارجية الدول الأوروبية وممثليها، لا سيما تشديده على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، وإيقاف الانتهاكات، والانتقال إلى المسار السياسي؛ للتوصل إلى حل يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.


وشددت الرابطة على دعمها للجهود الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق جميع القرارات الأممية في هذا السياق للوصول إلى سلام عادل ودائم يعيد حقوق الشعب الفلسطيني.

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