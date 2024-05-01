كيف تؤثر وجبة الإفطار على مرضى السكري؟.. أطباء يكتشفون مفاجأة

أثبتت الدراسات أن الإفطار الصحي يلعب دورًا حيويًا في تحكم مرضى السكري في مستويات السكر في الدم خلال فترة الصيام، فعندما يتخطى المريض وجبة الإفطار، فإنه يخاطر بعرض نفسه لزيادة السكر في الدم طوال اليوم، مما يؤثر سلبًا على صحته العامة.

فوائد وجبة الافطار لمرضى السكري

وفي هذا السياق، يشدد الأطباء على أهمية اختيار وجبة إفطار متوازنة تحتوي على مزيج من الدهون الجيدة والبروتينات المعتدلة.

تشير تقارير من موقع "تايمز ناو" إلى أن وجبة الإفطار المثالية لمريض السكري تحتوي على نسبة عالية من الدهون ومعتدلة من البروتين، مما يؤدي إلى تقليل الكربوهيدرات وتحسين تحكم الجسم في مستويات السكر في الدم. وعلى الرغم من أن هناك عوامل عدة تؤثر على مستويات السكر في الدم، مثل الوزن والنشاط والتوتر والوراثة، إلا أن النظام الغذائي يظل له أثر كبير في هذا السياق.

ومن المهم فهم أن الإفطار هو الوجبة الأولى في اليوم، وبالتالي يجب اختيار الأطعمة بحذر، يوصي الأطباء بأن تتضمن وجبة الإفطار لمرضى السكري مزيجًا من الألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الجيدة والخضروات، وذلك لتعزيز صحة الجسم وتوفير الطاقة اللازمة خلال النهار.

وفيما يتعلق بمخاطر تخطي وجبة الإفطار، يشير الدكتور أحمد السنهوري، أخصائي الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، إلى أن تجاهل هذه الوجبة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على تحكم مستويات السكر في الدم، مما يعرض المريض للخطر. لذا، يجب على مريض السكري الانتباه إلى تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للمساهمة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم.

بشكل عام، يمكن القول إن الإفطار الصحي يلعب دورًا بارزًا في إدارة مرض السكري، ويساعد في تحقيق التوازن الصحيح في مستويات السكر في الدم. وبالتالي، يجب على مرضى السكري أن يولوا اهتمامًا خاصًا لاختيار وجبة الإفطار المناسبة والمتوازنة لضمان صحتهم وعافيتهم العامة.

جدير بالذكر إن تناول الإفطار الصحي يلعب دورًا حيويًا في تحكم مرضى السكري في مستويات السكر في الدم، وعند تجاهل تناولها، قد يعرض حياته للخطر ولزيادة السكر في الدم طوال اليوم، مما يؤثر سلبًا على صحته العامة.