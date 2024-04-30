كيف نضبط السكر في الدم من دون أدوية؟

يؤثر مرض السكري على صحة ملايين الأشخاص، وعلى الرغم من أهمية الأدوية في إدارته، إلا أن هناك تغييرات في نمط الحياة الصحية قد تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.

طرق طبيعية لضبط السكري

وفقًا لـ"هيلث شوت" الطبي، يؤكد الأطباء أن الغذاء الصحي والنشاط البدني يمكن أن يكونا مكملين فعّالين للعلاج الطبي.

أحد النصائح الرئيسية للتحكم في مرض السكري بدون دواء هو التركيز على تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون الضارة.

كما يُشجع على ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي السريع أو السباحة، لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، مما يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وإدارة الوزن.

إدارة الوزن أمر آخر مهم، حيث يمكن أن يحسن فقدان الوزن حتى بمقدار صغير من حساسية الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.

من بين النصائح الأخرى، مراقبة تناول الكربوهيدرات بشكل متوازن على مدار اليوم، والتفضيل للكربوهيدرات المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات غير النشوية.

وأخيرًا، إدارة الإجهاد تلعب دورًا مهمًا، حيث يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم، ويُنصح بالمشاركة في أنشطة مثل التأمل وتمارين التنفس العميق واليوغا للتخفيف من آثاره.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.