الغرف التجارية: فرص استثمارية واعدة مع بيلاروسيا

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك توجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات الماضي وهي سياسة عدم الانحياز القديمة، والأمر الآن إقامة علاقات متميزة مع العالم أجمع، ومصالح متبادلة، مؤكدًا أن هذا تجعل مصر تجمعها مصالح متبادلة، مشددا على أن الحاوية التي تخرج بصادرات مصرية تعود بصادرات من هذه الدولة.

وأشار “عز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة مع بيلاروسيا، مؤكدًا أن كل دولة من الاتحاد السوفيتي سابقًا ورثت صناعة، وبيلاروسيا ورثت 3 صناعات أساسية من الاتحاد السوفيتي ومنها الصناعات الثقيلة وصناعة الجرارات صناعة الشاحنات والمعدات الزراعة وثالث شيء مهم صناعة الصوامع، وهي صناعة متكاملة وتصنع 30% من صناعة الجرارات في العالم، موضحًا أن يتم إنتاج بداية من المسمار وصولًا لصناعة الجرار.

وشدد على هذه الصناعات الثلاثة تم تركيز المباحثات اليوم مع بيلاروسيا، نسعى لإعادة تصنيع الجرارات البيلاروسية في مصر والتي كانت يتم إنتاجها في مصانع الحربية المصرية، ويتم إعادة التصنيع للتصدير إلى دول الجوار في إفريقيا والدول في المنطقة، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا دولة حديثة ومن الدول الرئيسة المنتجة للحبوب وما تم طرحه أيضا إنشاء صوامع لهم على أرض مصر للسوق المصري وإعادة تصديرها للخارج.

وأوضح أن بيلاروسيا من أكبر الدول المنتجة للصوامع ونقل الصوامع هي نقل للتكنولوجيا والمعادن، والجزء المعدني يتم تصنيعه محلي، مؤكدًا أنه تم توقيع 11 اتفاقية وهو أكبر عدد من الاتفاقات يتم التعاقد عليها، وهي في مجالات مختلفة وحجم المبالغ قليلة وهي تجربة لبداية التعاون في مجالات جديدة لم يكن يتم العمل فيها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفرص واعدة.

ألقى رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي أنه يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً الأدوية، ومستحضرات التجميل، والنسيج، والفواكه والخضراوات، وغيرها من المنتجات، فيما يتم تصدير عدد من المنتجات البيلاروسية إلى مصر، مثل: الجرارات الزراعية، والسيارات، والصناعات المعدنية، والآلات الزراعية والكيماويات والورق والعديد من المنتجات الأخرى.