وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة يتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسى

إستقبلت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء وفدا من ممثلي مبادرة "ابدأ" وذلك لزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى وتفقد عدد من أبرز المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية، وكذلك تفقد المجمع الحرفي السكني التعاوني بفرهاش.

وكان فى استقبالهم عمر لبيب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي، والمهندسة نورهان عقدة - منسق عام المناطق الصناعية بالمحافظة، وعلي باشا - مدير إدارة الإستثمار، والمهندسة هبه السنهوري - مدير فرع التنمية الصناعية، و عمرو بسيوني - مدير مكتب الهيئة العامة للإستثمار بالبحيرة، ولفيف من المعنيين بقطاع شئون الإستثمار، و ممثلي شركات المرافق.

حيث تم تفقد المجمع الحرفي السكني التعاوني بفرهاش وشرح نبذة بسيطة عن المشروع وأهدافه ومكوناته، وتلى ذلك زيارة للمنطقة الصناعية بحوش عيسي وتفقد عدد من المصانع الكبري بالمنطقة والتي تعمل فى مجال إنتاج وتصنيع الأعلاف والمواد الغذائية.

و تم عقد لقاء مع مستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسي للتعريف بالمبادرة ودورها الفعال في مساعدة الصناعة المصرية وتوطينها، وكذلك شرح أهداف المبادرة، وتم الإستماع لشكاوي المستثمرين والعقبات التي تواجههم، حيث أكد من جانبهم ممثلي المبادرة بالتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين مع الجهات الأخري ومساندة أصحاب الصناعات وتوفير العمالة المدربة والعمل علي تقليل حجم الاستيراد وزيادة موارد الدولة عن طريق توطين الصناعات المصرية.

من الجديد بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد انطلقت بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، لشباب البرنامج الرئاسي فى أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتستهدف المبادرة تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، وكذا تعميق الصناعات الحديثة، وتعزيز شعار "صنع في مصر"، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

كما تقدم المبادرة العديد من الخدمات منها تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن، تسهيل الحصول على أراض صناعية، إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها، توفير تدريب للعمالة الفنية، وكذا توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة.