بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فى ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-24.

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وتأهل العملاقان إلى هذه المرحلة من البطولة القارية المرموقة والعريقة على جسر الإنجليز، حيث صعد البايرن بعد أن أطاح بمانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب من دور الثمانية، وفي المقابل صعد الملكي الإسباني، صاحب الأربعة عشر لقبا، بعد أن أنهي أحلام أرسنال الإنجليزي في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يؤدي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، لقاء ريال سوسيداد، في الجولة المقبلة من عمر منافسات الليجا المحلية الإسبانية بالعناصر الاحتياطية، تحسباً لتعرض لاعبي القوام الأساسي للإجهاد أو الإصابة، ومن ثم خسارة جهود بعضهم قبل موقعة إليانزا أرينا، خاصة أن المارينجي ابتعد بصدارة الدوري المحلي عقب فوزه المثير على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى النقطة 81 بفارق 11 نقطة عن البارسا.

بينما يبحث توماس توخيل، مدرب البايرن، عن ترك ذكري طيبة لدي عشاق الفريق البافاري، بعد أن بات على مقربة شديدة من مغادرة الفريق الألماني عقب انتهاء الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يعتمد توخيل على قوته الضاربة في مباراته أمام أينتراخت في الجولة المقبلة من الدوري المحلي "البوندسليجا"، لإعداد نجومه قبل موقعة ريال مدريد.

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مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد هى المباراة الأكثر لعبًا فى تاريخ دوري أبطال أوروبا (26 مباراة)، 24 مباراة منها فى مراحل خروج المغلوب من المسابقة، وهي أيضًا الأكثر بين الفريقين.

المواجهات الأخيرة

وأطاح ريال، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية (14 مرة)، ببايرن في كل المواجهات الـ3 الأخيرة، في نصف النهائي عامي 2014 و2018، وفي ربع النهائي عام 2017. وفي كل مرّة واصل نادي العاصمة مدريد طريقه بنجاح ليرفع الكأس الغالية.

عام 2017، كان أنشيلوتي يشرف على بايرن، عندما أطاحت ثلاثية نجم ريال السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب سانتياغو برنابيو فريقه بعد التمديد، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدمه 2-1 ليخرج خاسرا 2-4 (فاز ريال 2-1 ذهابا).

وفي حين أنهى باير ليفركوزن ومدربه الشاب الإسباني شابي ألونسو هذا الموسم هيمنة بايرن على لقب "بوندسليغا" في المواسم الـ11 الماضية، يتجه ريال لإحراز لقب "الليغا" للمرة الـ36 في تاريخه.

لم يظفر بايرن، الفائز بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، بكأس صاحبة الأذنين سوى مرة واحدة منذ تتويجه الأخير على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند عام 2013 في ويمبلي (على باريس سان جيرمان 1-0 في نهائي 2020).

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

تقام المباراة الثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "آليانز آرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد