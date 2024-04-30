الكشف على 1382 مواطن فى القصاصين ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

تفقدت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أعمال القافله الطبيه التى أطلقتها مديرية الصحة بقرية أم عزام في يومها الثاني بإدارة لقصاصين الصحيه ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ،للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان ،بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقالت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه بلغ إجمالى تردد المواطنين 1382 مواطن على مدار يومين من خلال 9 عيادات تخصصيه [الجراحه ،باطنه ،نسا ،أطفال ،مسالك ،اسنان ، جلديه ،تنظيم اسره، امراض مزمنه] ،بالإضافه إلى خدمات الأشعه ،الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحى ،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجوده بالقافله ،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحه.

وأشارت الدكتوره بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 280 مواطنًا بعيادة الباطنة و111 مواطنًا بالجراحة ،و89 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 81 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 473 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 52 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 87 حالة، وعدد 103 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 5 حالات بوحدة الأشعة ،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتوره رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى،الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامه.