فرصة أخرى للمتظلمين من مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكل المستجدات المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم في الدفعة الأولى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

تظلمات مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات في مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول بالتسجيل من هنا.



ويمكن للمعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات في مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول في التوقيتات التالية: تسجيل البيانات الأساسية في المدة 1 لـ 5 مايو 2024، تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 4 لـ 8 مايو 2024.

وتيسيرًا من وزارة التربية والتعليم على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.

وتأتي مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد.

وكان رئيس الوزراء قد وجه بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.



وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بانتهاء مسابقتي العام الحالي يكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي، على أن يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم المعلمين للمسابقة من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، مع رفع الأوراق المطلوبة، وبعد مراجعة مستندات المتقدمين، يعلن الجهاز نتائج أولية، بإصدار كشوف تضم من تنطبق عليهم الشروط وهم مؤهلون لخوض اختبارات القبول، مع خضوع المتقدمين لاختبارات في التخصص ومجالات أخرى عامة، وبناء على النتائج يتم اختيار الناجحين للتعاقد معهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون الامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.

