موعد فتح باب التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح باب التقديم إلكترونيًا في مسابقة تعيين 18 ألف معلم 2024 في 15 مايو المقبل.
ويستمر باب التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم 2024 على بوابة الوظائف الحكومية حتى 27 مايو 2024.
ويتاح التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم بست مواد، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.
ويتاح التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم لخريجي 18 كلية أبرز كليات التربية، والآداب، والعلوم، ودار العلوم، والألسن.
رابط التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم
وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط مخصص للتقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.
ويمكن التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم من خلال الضغط على كتابة الوظيفة المناسبة، ثم الضغط على وظائف التربية والتعليم 2024، ثم كتابة المحافظة التي تتواجد بها.
وللتقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم فور فتح الباب في الفترة المحددة (اضغط هنا).
شروط التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم
- أن تكون جميع الأوراق المطلوبة أصلية وملونة وبصيغة «jpg».
- صورة شخصية للمتقدم.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- تقديم المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- إيصال الإيداع البنكي للتقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم.