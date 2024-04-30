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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نصف نهائي كأس خادم الحرمين .. تشكيل الهلال أمام الاتحاد بالمواجهة المرتقبة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة الاتحاد ، التي تقام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي والجونة

ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني
 خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ناصر الدوسري- روبن نيفيز
الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الفضائي الحصري لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

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