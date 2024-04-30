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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي والجونة

محمد الشناوي
محمد الشناوي

غاب محمد الشناوي ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن تدريبات الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

وخضع الشناوي لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد مدى قوة إصابته التي تعرض لها في تدريبات الفريق أمس الاثنين.

ويغيب الشناوي لمدة أسبوع عن تدريبات الأهلي ليتأكد عدم لحاقه بمباراتي الإسماعيلي غداً الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية والجونة بإستاد القاهرة في الدوري.

وشهد مران الأهلي مشاركة الحراس الأربعة مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف وحمزة علاء.

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