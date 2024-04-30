"الأرصاد الجوية" تحذر من سقوط الأمطار وتكون السيول وشبورة في الصباح

كشفت الدكتورة منال غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة وعادت درجة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في نفس هذا التوقيت من العام، مشددة على أنه الأيام الماضية وحتى اليوم نتأثر منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على سحب منخفضها ويؤدي لانخفاض درجة الحرارة في النهار، موضحة أنه خلال الساعات القليلة المقبلة ومع دخول فترات الليل هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، ودرجة الحرارة الضغرى في الليل تكون ما بين الـ 17 درجة مئوية إلى الـ18 درجة مئوية.

قيم درجات الحرارة:

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن نشعر ببرودة في فترات الليل أو الصباح الباكر، وقيم درجات الحرارة تكون مختلفة تمامًا بين فترات النهار وفترات الليل بشكل كبير، مؤكدة أن هناك نشاط للرياح ووجودها يساعد على الشعور بقيم درجات الحرارة.

وشددت الدكتورة منال غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على أنه من المتوقع تكوين شبورة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ووتلاشى مع بداية النهار، وهناك فرص أمطار رعدية اليوم وغدًا ومن المتوقع أن يتم تشكيل السيول بسبب الطبيعة الجبلاية في جنوب سيناء، موضحة أنه لابد أن يكون هناك حذر خلال القيادة على الطرق التي بجانبها مخرات السيول، وتكون القيادة بهدوء تام ولن تأثر السيول على الطرق وتكون سيول خفيفة فقط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا تتلاشى فرص سقوط الأمطار من كافة محافظات الجمهورية، وهناك زيادة سطوع الشمس والتي تؤدي لزيادة في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة فترات النهار، ولكن في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر سيظل الشعور بانخفاض درجات الحرارة بها، مشددة على أن البرودة في الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر مستمرة حتى منتصف شهر مايو المقبل، ولابد من ارتداء ملابس خريفية في فترات الصباح الباكر والليل المتأخر.