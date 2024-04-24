مفاجأة من الأرصاد الجوية.. الجمعة انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، من كاشفة عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، مع وصول درجة الحرارة اليوم لـ41، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة يبدأ الجمعة.



وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى،أنه بداية من يوم الجمعة ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، وستكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، مشددة على أنه من المتوقع أن تكون الأمطار التي ستسقط بين متوسطة وخفيفة، مشددة على أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية وهناك مرتفع جوي.

واوضحت أنه من المتوقع في يوم الجمعة، أن يضرب البلاد منخفض جوي وستنخفش درجة الحرارة لـ30، ولذلك على الجميع متابعة التغيرات في درجات الحرارة.

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين من طقس اليوم، وطالبتهم بتناول المياه بكميات كبيرة، موضحة أن درجة الحرارة اليوم تعتبر الأعلى خلال فصل الربيع، حيث تصل درجة الحرارة لـ41 درجة، أن درجة الحرارة في الصعيد ستكون 42 درجة، وأن البلاد تتأثر بعواصف ترابية ورملية.

وطالبت مرضى الحساسية بارتداء كمامة حالة الخروج من المنزل، وتحديدًا خلال الساعات المقبلة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الأربعاء، موجة شديدة الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة ليلا، معتدل على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدا الاربعاء، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

مصر تتعرض لرياح قادمة من ليبيا

كما كشفت الأرصاد عن تعرض مصر لرياح مثيرة للرمال والأتربة قادمة من ليبيا، حيث تأثر غرب البلاد يتأثر بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.

وعبرت الرمال المثارة البحر المتوسط لتصل اليونان ، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة المنقولة من ليبيا.

وتتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-

العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الادارية 41 28

6 أكتوبر 40 24

بنهــا 41 29

دمنهور 38 27

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 41 29

شبين الكوم 40 25

طنطا 39 27

دمياط 31 22

بورسعيد 31 21

الإسماعيلية 40 27

السويس 41 27

العريش 39 18

رفح 39 17

رأس سدر 35 21

نخل 37 21

كاترين 30 18

الطور 34 23

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 37 24

العلمين الجديدة 36 23

مطروح 23 18

السلوم 23 17

سيوة 36 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 41 29

بني سويف 42 24

المنيا 42 29

أسيوط 43 29

سوهاج 43 28

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادى الجديد 40 25