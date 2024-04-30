وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية دون خطة واضحة تؤمن سلامة المدنيين.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه في حال نفذ نتنياهو اقتحام رفح الفلسطينية دون خطة تحمي المدنيين فسنعارضه وسيحدد الرئيس بايدن تبعات ذلك.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي: أشك في أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على نقل كل المدنيين في رفح الفلسطينية.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: قلقون من عدم وجود خطط لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية.

البيت الأبيض: احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد نهجا خاطئا في التظاهر

أعلن البيت الأبيض أن احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد "نهجا خاطئا" في التظاهر ضد الحرب في غزة.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن احتلال مبنى في الحرم الجامعي قسرا يعد نهجا خاطئا تماما، مضيفا أن "هذا لا يعد مثالا للتظاهر السلمي".

جاء ذلك بعدما تحصن الطلاب المتظاهرين بجامعة كولومبيا الأمريكية داخل قاعة هاميلتون هول بالمبنى الأكاديمي بالحرم الجامعي، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولي جامعة كولومبيا موعد نهائي لتفرق المظاهرات.

وأكد الطلاب المتظاهرون أن جامعة كولومبيا لم تستجب لمطالبهم التي طالبوا بها في 17 أبريل الجاري بشأن منع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب ضد غزة.

رئيس وزراء فلسطين: يجب تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومُستدام لإطلاق النار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء ، إن فداحة الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، تستدعي تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدم والتدمير المتواصل.

منتدى الاقتصاد والتعاون العربي

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال كلمة لدى افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، في العاصمة القطرية الدوحة - على ضرورة مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية وذلك من ناحية سياسية، أما من ناحية قانونية؛ فيجب تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية، يجب تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لأبناء شعبها من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، واستئناف المسيرة نحو الاستقلال والدولة.