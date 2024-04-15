جالانت يبلغ أوستن بحتمية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

أبلغ وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت يبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بحتمية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

إسرائيل تستعد للهجوم على إيران

قالت مصادر عبرية، أن إسرائيل تستعد لرد كبير على إيران، بعد أن منحتها الإدارة الأميركية الضوء الاخضر و حرية التصرف للرد.

وأضافت المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه لن يشارك في الهجوم، لكنه سيدافع عن "إسرائيل" في حالة وقوع هجوم إيراني آخر.

وأعلنت وول ستريت جورنال والإذاعة الاسرائيلية، أن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون الليلة بعد أن أبلغ نتنياهو كل من فرنسا وأمريكا بأن الرد سيحصل الليلة.

وذكرت القناة 12 العبرية: "إسرائيل" تريد توجيه ضربة قوية لإيران، ولكن دون أن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة .

وأكدت القناة 13 العبرية، أن مجلس وزراء الحرب اتخذ قرارا بالرد على إيران وسلاح الجو أنهى استعداداته لشن هجمة ضدها

وقالت صحيفة معاريف العبرية: الرسالة التي ترسلها "إسرائيل" إلى الولايات المتحدة تؤكد حتمية الرد وبالتنسيق الكامل معها.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه كان اسم عملية إحباط وإعتراض الهجوم الإيراني ليلة السبت الماضي هو "الدرع الحديدي"

لجنة الأمن في البرلمان الإيراني: جاهزون لاستخدام أسلحة لم نستخدمها من قبل

قال المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، إن رسالة طهران هي رسالة سلام وجهوزية.

وأضاف في تصريحات له: ردنا على كيان الاحتلال كان مشروعاً وكان ينبغي وضع حدّ لانتهاكاته وجرائمه، و الرد الإيراني على كيان الاحتلال كان مضبوطاً ولم نستخدم شيئاً يُذكر من قوتنا

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته: