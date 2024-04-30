نجاح جهود مكافحة الآفات.. حصاد وفير للقمح والمُحاصيل الاستراتيجية في دمياط

زار الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، محافظة دمياط، وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي تم إعداده لمتابعة أعمال المكافحة والوقوف على الحالة العامة للزراعات ونشر الوعي وتفقد الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي.

معامل طفيل الترايكوجراما

وفي بداية الزيارة توجه رئيس الإدارة المركزية لمبني مديرية الزراعة بدمياط بصحبة مدير إدارة المكافحة بالمديرية، وذلك لتفقد معامل طفيل الترايكوجراما والتأكد من جاهزية المعامل.

وأكد على الدور الهام الذي تقوم به الوزارة من خلال دعم وتطوير معامل المكافحة الحيوية التابعة للوزارة وضرورة الاهتمام بسرعة تجهيز المعامل وتوفير جميع الاحتياجات لتلبية الاحتياجات من الطفيل لزراعات القطن بالمحافظة.



وشدد للجهات المنوط بها بضرورة العمل الجاد وتحقيق الهدف من الموسم الزراعي، كما فاجأ العاملين ببعض الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر مستلزمات الزراعة بها من مبيدات دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء وأجهزة حقن سوسة النخيل الحمراء، ولفت النظر إلى ضرورة توفرها بالجمعيات الزراعية، خصوصا ان الإدارة قد خصصت هذه المستلزمات والمبيدات منذ فترة لمديرية الزراعة بمحافظة دمياط.

وفي سياق اخر قام رزق بالمرور على وحدات المكافحة التابعة للإدارة المركزية والكائنة بمركز دمياط (ناحية السنانية)، كما تفقد ايضا وحدات المكافحة الموجودة من ناحية عزبه النهضة.

قام رزق بزيارة بعض الزراعات وأشجار النخيل وناقش المزارعين؛ للاطمئنان على أعمال المكافحة ومدى تواصل مهندسي المكافحة معهم ومدي معرفتهم بأهم الآفات الزراعية كأحد مؤشرات عمل الادارات الزراعية ودور وزارة الزراعة في قيامها بتوفير المبيدات وأجهزة الحقن لسوسة النخيل الحمراء وعمل ندوات استرشادية للتدريب على تلك الأجهزة من خلال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأكد على ضرورية المشاركة الفعالة من قبل المزارعين في مثل هذه الدورات.

محصول القمح

وواصل رئيس الإدارة المركزية المرور على بعض الحقول التي يتم بها حصاد محصول القمح؛ للاطمئنان على الحالة العامة على زراعات النخيل للاطمئنان عليها، كما تم خلال الجولة مناقشة بعض المزارعين في اهم مشكلات الموسم السابق لتفاديها في المواسم القادمة.

كما أكد على ضرورة التكاتف بين المزارعين وتثقيفهم والاشتراك بالدورات التدريبية ونقل الخبرات العلمية والعمل بالتوصيات الفنية والمبيدات الموصي بها المرور.



وأشار إلى ان هذه الفترة من الفترات الهامة لمراجعة الإجراءات والاستعدادات لموسم زراعة الزراعات الاستراتيجية (الذرة – القطن – الأرز) والمعاملات الزراعية واعمال المكافحة التي تتم على زراعات الفاكهة والخضر حيث تتابع الإدارة ممثلة في إدارات المناطق والإدارة العامة للمكافحة مراجعة الإجراءات في مختلف المحافظات حيث تم مراجعة المناطق في إجراءات المكافحة في محافظات البحيرة والسويس واللقاء بمهندسي المكافحة بالمديريات وتوالي الإدارة عملها بالمرور واللقاء مع مهندسي المكافحة بالمحافظات خصوصا بمحافظات الوجه القبلي.

وتستمر الإدارة المركزية في عملها وزيادة التوعية حفاظا على الانتاج الزراعي.