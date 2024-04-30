تصعيد عدد من لاعبى الشباب لتدريبات الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد بعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة المدافع أحمد رفاعي، ومحمد صلاح الجناح الهجومي ثنائي فريق مواليد 2003 .

وفي نفس الوقت شارك عمار ياسر الجناح الهجومي لفريق مواليد 2005 في التدريبات، بجانب محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006.

و شهدت تدريبات حراس المرمى مشاركة محمود الشناوي مواليد 2004، بالإضافة إلى عمر عبد العزيز 2008 عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال أفريقيا الدولية الودية التي أقيمت هذا الشهر في دولة الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.