هل يرقى التصويت على "الخروج من السجن" إلى مستوى الضجيج؟

يوم الحرية في جنوب أفريقيا

مع اقتراب الانتخابات في جنوب أفريقيا، تتحدث نومسا ماسيكو مراسلة بي بي سي عن 30 عاما من الديمقراطية وكيف تغيرت البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

نظام الفصل العنصري

أخبرتني والدتي عندما أدلت بصوتها في 27 أبريل 1994 أن التصويت كان بمثابة "بطاقة الخروج من السجن" - فقد شعرت بالتمكين.

وكانت تبلغ من العمر 43 عاماً في ذلك الوقت، ومثلها مثل الملايين من مواطني جنوب إفريقيا الآخرين، كانت هذه هي المرة الأولى التي تدلي فيها بصوتها.

لقد كان ذلك تتويجا لعقود من المقاومة والكفاح المسلح ضد حكم الأقلية البيضاء العنصري والعنيف.

كنت أصغر من أن أصوت في ذلك الوقت، على الرغم من أن مسؤولي الانتخابات سمحوا لي بالتوقيع على إصبعي، ورأيت ما يعنيه لها وللأغلبية السوداء المحرومة من حقوقها أن تتمتع بالحرية، وأن تختار أخيراً حكومتها.

وساد التوتر قبل أيام قليلة من الانتخابات وسط مخاوف واسعة النطاق من وقوع أعمال عنف سياسي، غالبًا ما كانت نفحة الغاز المسيل للدموع تملأ الهواء في كوا-ثيما، وهي بلدة تقع شرق جوهانسبرج حيث كنت أعيش.

مرت مركبات عسكرية مدرعة بالقرب من منزلنا عدة مرات في اليوم وفي الليل - حيث كانت أصوات الطلقات النارية تُسمع من مسافة بعيدة.

في فترة ما بعد الظهر، قبل اليوم الكبير، كنت أنا وأصدقائي نلعب الحجلة في الشارع عندما توقفت شاحنة بيضاء مليئة بقمصان الحزب الوطني والكرات والأعلام.

وكان هذا هو الحزب الذي وصل إلى السلطة عام 1948 وفرض الفصل القانوني على أسس عنصرية، المعروف باسم الفصل العنصري، ويعني "الفصل".

لم يكن معظمنا يمتلك كرة جديدة من قبل، لذلك كنا متحمسين لإعطائها لهم مجانًا. لكن حماستنا كانت قصيرة الأجل.

وقام "الرفاق" - النشطاء المناهضون للفصل العنصري - بمصادرة كل هذه القمصان، وتم إشعال النار في القمصان وطعن الكرات بسكاكين الجيب.

لقد وبخونا وقيل لنا: "لا تقبلوا أبدًا أي شيء من العدو مرة أخرى". ربما شعرنا بالحزن، لكننا فهمنا السبب.

كان صباح التصويت هادئا بشكل مخيف. كان الجو مشمسًا، لكنه مليئ بالخوف والذعر.

كان مركز الاقتراع مقابل منزلنا، في كلية المعلمين. ورفعت عدة أعلام "السلام" الزرقاء والبيضاء عاليا. وكان وكلاء الأحزاب السياسية يرتدون ألوانًا مختلفة ويطرقون من باب إلى باب ويحثون الناس على التصويت.

وامتدت الطوابير المتعرجة لأميال، حيث اصطف الصغار والكبار رافعين قبضاتهم في الهواء وهم يهتفون "سيخولولكيلي" التي تعني "نحن أحرار" بلغة الزولو.

وشعرت بشكل مختلف، فقد شعرت بخفة إلى حد ما مع إدراكي أنني لن أحتاج إلى النظر من فوق كتفي والاختباء كلما مر بجانبي رجال شرطة بيض يمتطون الخيول.

وحتى يومنا هذا ربما لا يزال لدي خوف من الرعاة الألمان، الذين استخدمتهم شرطة الفصل العنصري كلاب بوليسية، وأحيانًا يهاجموننا نحن الأطفال دون سبب أثناء دورياتهم.

ولكن هناك العديد من الأمور الإيجابية التي تذكرنا بالنضال من أجل التحرير في حي أورلاندو ويست في بلدة سويتو - لدرجة أن صناعة السياحة قد تطورت هناك.