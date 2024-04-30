للعام الخامس على التوالي .. بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس

قام بنك مصر بتوقيع عقد رعاية لاتحاد التنس للموسم الخامس على التوالي، وقع العقد محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع إسماعيل الشافعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس

ذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، ويهدف عقد الرعاية إلى المساهمة في انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة البنك على دعم الرياضة المصرية، وتأكيداً على دور البنك في المسئولية المجتمعية متمثلة في مساندة الشباب المصري الذي يسعى جاهداً لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

قال بنك مصر أن رعايته للاتحاد المصري للتنس في للعام الخامس على التوالي في إطار إدراك البنك لأهمية دعم الرياضة المصرية، والتي تعد أحد محاور المسئولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك والتي تتركز على مجالات الصحة، التعليم والرياضة؛ حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"؛ لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن وانطلاقا من الإيمان بأهمية دعم الشباب للتقدم في كافة المجالات، حيث يسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية.

و من الجدير بالذكر ان بنك مصر ساهم في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية في إطار حرص البنك على دعم الرياضة ،حيث يقوم البنك برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026، كما قام البنك بدعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في الأحــداث الرياضية المحلية والدولية لعام 2023-2024 في اطار الاهتمام بذوي الهمم لما له من تأثير بالغ في تغيير شخصيتهم وتدعيم دمجهم مع المجتمع، اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعون جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

وحيث أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات، وأنه البنك الرائد في دعم الرياضة المصرية ،قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، يهدف إلى دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم في تحقيق نتائج باهرة في المجال الرياضي لرفع راية مصر عالية خفاقة في المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

ويعمل بنك مصر مع الدولة المصرية كتفاً بكتف للمساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالشباب ودعم الرياضة المصرية والمشاركة الايجابية في مجال المسؤولية المجتمعية، وقام بنك مصر بإنفاق نحو 1.1 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية عام 2023، حيث أن قيم واستراتيجيات العمل ببنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء داخل المجتمع المصري.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.