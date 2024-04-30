تعليم الفيوم يفوز بالمركز السادس والعاشر فى مسابقة التصوير الفني

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تنمية مادة التربية الفنية) مسابقة التصوير الفني على مستوى الجمهورية ، للعام الدراسي 2024/2023 , وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الفنية) في المسابقة ، وحققت المركز السادس والعاشر على مستوى الجمهورية , فازت الطالبة مارينا فادي جرجس جادالله - مدرسة سميرة غبور بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية (المرحلة الابتدائية)

كما فازت التلميذة مي حمادة محمد حسن - مدرسة الأمل للصم بشرق الفيوم ، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية (مرحلة التربية الخاصة)

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في مسابقة التصوير الفني، وقدمت شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و فاطمة إبراهيم موجة عام التربية الفنية، وفريق العمل المشرف على الطلاب بمدرستي الأمل للصم بنات ، وسميرة غبور ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

11 مركز فى مسابقة التفوق الكشفى

وفى وقت سابق حققت مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم 11 مركز على مستوى الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وإشراف هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية والقائد خالد جمعه علي مسئول الكشافة المركزي ، والقائد محمد مرسي رئيس جمعية الكشافة بالفيوم .

وقد فازت مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان بأبشواي بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (مرحلة البراعم عام) , وفازت مدرسة زهراء الأندلس الخاصة بغرب الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (مرحلة البراعم خاص) , وفازت مدرسة سنرو الابتدائية بأبشواي بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية (مرحلة الاشبال عام) , وفازت مدرسة زهراء الاندلس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (أشبال خاص).

كما فازت مدرسة سنرو الاعدادية بأبشواي بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (كشافة عام) , وفازت المدرسة الاسلامية الخاصة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية (كشافة خاص) , وفازت مدرسة الرواد بالمركز الاول على مستوى الجمهورية (كشافة دمج) , وفازت مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (مرحلة المكفوفين وضعاف البصر).

وفازت محافظة الفيوم على المستوى الأول الترتيب الرابع فى المبادرات. وحصلت المحافظة الفيوم على الترتيب السادس فى الدرع العام, و فازت مدرسة الاسلامية الخاصة بالمركز الثانى فى مسابقة المجلة الإلكترونية.

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