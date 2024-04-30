10 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق بمختلف المحافظات.

ونجحت الحملات المرورية خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، عن تحرير 10798 مخالفة مرورية متنوعة.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل، لجلسة 29 يونيو لسماع شهود الإثبات.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المجني عليه على يد المتهم "س. إ" وآخرين.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، كما لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.

مُعاقبة مُدان باستعراض ‏القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة

وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض ‏القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته ‏بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو ‏تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم ‏عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا ‏القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك ‏بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏‏