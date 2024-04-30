عاجل
بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت
الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روكي خارج أسوار برشلونة في الموسم المقبل

روكي
روكي

ينوي نادي برشلونة الإسباني بيع أحد لاعبيه خلال الفترة المقبلة في الميركاتو الصيفي من أجل السيولة الماضية.
 

txt

الدوري السعودي طوق نجاة برشلونة

txt

برشلونة يدروس عروض بيع أنسو فاتي للدوري السعودي

txt

جمهور برشلونة لرونالد أراوخو: تعلم اللعب من بيدري ‏


أضافت التقارير الصحفية الإسبانية أن ريال بيتيس أجرى مفاوضات مع برشلونة من أجل مناقشة امكانية التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي في ميركاتو الصيف المقبل.

ويعتقد مسوؤلو نادي برشلونة أن روكي يجب عليه البحث عن مكان آخر ينتقل إليه على سبيل الإعارة في الصيف للمشاركة بشكل أكبر والتطور أكثر.

وأنتقل روكي إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو وتصل إلى 61 مليون يورو بالمتغيرات والمكافأت لكنه لم يلعب سوى 310 دقيقة خلال 4 أشهر.

وأتفقت إدارة برشلونة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا على خروج روكي على سبيل الإعارة وستنقل تلك وجهة النظر إلى وكيله أندريه كوري.

وتابعت التقارير أن برشلونة لديه قناعة أن روكي لديه القدرة على قيادة هجوم برشلونة في المستقبل لكنه ليس جاهزا بعد لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.
 

مواد متعلقة

الدوري السعودي طوق نجاة برشلونة

برشلونة يدروس عروض بيع أنسو فاتي للدوري السعودي

برشلونة يقلب الطاولة ويضرب فالنسيا برباعية مثيرة في الدوري الإسباني

فالنسيا يتقدم على برشلونة بهدفين في شوط أول مثير

الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني 2024

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

بايرن ميونخ يشترط على برشلونة للتفريط في كيميتش
الجريدة الورقية