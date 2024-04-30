الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يدروس عروض بيع أنسو فاتي للدوري السعودي

انسو فاتي
انسو فاتي

تعمل إدارة نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية على دراسة العروض المقدمة لبيع عقد اللاعبين أنسو فاتي ولونغلي إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

txt

جمهور برشلونة لرونالد أراوخو: تعلم اللعب من بيدري ‏

txt

برشلونة يقلب الطاولة ويضرب فالنسيا برباعية مثيرة في الدوري الإسباني

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعات مع أندية سعودية لتقييم السوق، ودراسة فكرة بيع اللاعب انسو فقاتي لأحد أندية دوري روشن هذا الصيف.

برشلونة يضرب فالنسيا برباعية مثيرة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا مهمًا على نظيره فالنسيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسباني. 

وبهذة النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتوقف فالنسيا عند المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

الجريدة الورقية