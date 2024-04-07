مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات «بيجاسوس التركية» و«العلمين» يستقبل أولى الرحلات الشارتر من بيلاروسيا

استقبل مطار برج العرب الدولى طائرة شركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة الدولى.

وأصدر الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس الإدارة، تعليماته بالترحيب بالطائرة وتسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب، وبالفعل تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم فى إنهاء إجراءات الوصول.

يذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للطائرة بواقع ٤ رحلات أسبوعيا.

على جانب آخر استقبل مطار العلمين الدولى أولى رحلات الشارتر القادمة من الخطوط الوطنية البيلاروسية وعلى متنها ١١٥ راكبا، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم الهدايا التذكارية والورود وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصولهم.

ومن المقرر استقبال رحلة كل أسبوعين بالمطار حتى شهر مايو وابتداء من شهر يونيو سيتم استقبال رحلة كل أسبوع وحتى انتهاء موسم الصيف السياحى.