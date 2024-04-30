الثلاثاء 30 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارتي لمصر خطوة جادة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية

مصطفى مدبولي يستقبل
مصطفى مدبولي يستقبل رامان جالفوتشينكا

أعرب رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بيلاروسيا، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ورئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن هذه الزيارة تاريخية لأنها للمرة الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف «فيدان»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المصري، عبر إكسترا نيوز، أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بيلاروسيا ومصر، موضحا أن الزيارة حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم استقرار العديد من المناطق في العالم، بالأخص في المشكلات المالية والاقتصادية، التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة.

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وأكد أنه اليوم وقع مع رئيس وزراء مصر العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تقوية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، والتي تعزز من شروط التعاون بين الدولتين.

وقال الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الوفد المرافق لرئيس وزراء بيلاروسيا يعكس ما نتطلع إليه من دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات المصرية البيلاروسية. 

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس وزراء بيلاروسيا تطرقت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء بيلاروسيا.

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